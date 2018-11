Nedeljska akcija: Državljan nevarnih namer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po premieri meseca (Ugrabljena 3) bo v nedeljo, 18. novembra, ob 22.10 na sporedu še akcijska uspešnica Državljan nevarnih namer z Gerardom Butlerjem in Jamiejem Foxxom. Film ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7.4.

Law Abiding Citizen, 2009

V nedeljo, 18. novembra, ob 22.10 na Planet TV

Triler

Režija: F. Gary Gray

Igrajo: Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb, Regina Hall, Colm Meaney, Viola Davis

Zgodba:

Srečno življenje nadarjenega izumitelja Clyda nekega tragičnega večera uničita vlomilca, ki umorita njegovo ženo in hčerko. Zamero poglobi ravnanje tožilca Nicka, ki z enim od zločincev sklene dogovor, zato se Clyde odloči maščevati vsem vpletenim. Po dolgih letih skrbnega načrtovanja začne uresničevati svojo peklensko mojstrovino in Nick se s prijatelji, sodelavci in družino znajde v smrtonosni spletki, kjer je Clyde vedno nekaj korakov pred vsemi nasprotniki.

