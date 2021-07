Nasmejani konec tedna na Planetu

Ta konec tedna nas bo na Planetu sprostil vedno zabavni tandem Arnold Schwarzenegger in Danny DeVito v komediji Junior, v soboto nas bo nasmejal Eddie Murphy kot Doktor Dolittle, v nedeljo pa bosta za nekaj romantike poskrbela Kate Hudson in John Corbett v Helenci na preizkušnji.

Kaj je bolj neverjetno, da Arnold Schwarzenegger igra znanstvenika ali nosečega moškega? V komediji Junior, ki bo na Planetu v petek ob 19.45, igra oboje in čeprav se zgodba filma zdi preveč odbita, da bi lahko bila uspešna, Junior postreže z odlično kemijo med glavnimi igralci (Schwarzenegger, Danny DeVito, Emma Thompson), k je navdušila občinstvo. Film je bil celo nominiran za oskarja za najboljšo pesem in za tri zlate globuse, tudi v kategoriji najboljših igralcev.

Zgodba govori o dveh znanstvenikih, ki razvijeta čudežno zdravilo za varnejšo nosečnost. Ker jima ne dovolijo, da bi zdravilo preizkusila na nosečnicah, Larry Alexa prepriča, da v imenu znanosti nastopi kot poskusni zajec. Alex tako zanosi in se nepričakovano naveže na še nerojenega otroka ...

Doktor Dolittle

V soboto ob 19.45 nas bo zabaval Eddie Murphy kot nepozabni Doktor Dolittle (Doctor Dolittle), ki ima posebno lastnost, da razume živali in se lahko celo pogovarja z njimi. Tako se nemalokrat zaplete v klepet s psi, mačkami, hrčki, morskimi prašički, podganami, sovami, kozami, ovcami, golobi, tigri in drugimi kosmatinci. Živalce pri njem velikokrat poiščejo tudi zdravniško pomoč ali praktičen nasvet. Čeprav se sliši nadvse zabavno, je zadeva tudi malce nerodna. John se po zaslugi žene Lise in kolegov kmalu znajde v umobolnici. Vsi so prepričani, da se mu je zmešalo!

Družinska komedija je bila izjemno uspešna, saj je s predvajanjem v kinodvoranah po svetu zaslužila skoraj 300 milijonov ameriških dolarjev, proračun filma pa je bil 71,5 milijonov dolarjev.

Helenca na preizkušnji Foto: IMDb

V nedeljo ob 19.45 bosta nekaj romantike na Planet prinesla Kate Hudson in John Corbett v romantični komični drami Helenca na preizkušnji (Raising Helen), ki jo je režiral Garry Marshall (Čedno dekle, Princeskin dnevnik).

Kate igra mlado, lepo in uspešno Helen Harris, ki dela v modni agenciji, njena kariera pa je v vzponu. Dneve preživlja na modnih revijah, noči pa prepleše v najbolj vročih nočnih klubih. Potem pa njeno brezskrbno življenje na glavo postavi en sam telefonski klic. V prometni nesreči sta umrla njena sestra in svak, zato je dobila skrbništvo nad njunimi tremi otroki. Helen se mora tako dobesedno čez noč spremeniti v mamo. Seveda hitro spozna, da se ne bo več mogla zabavati do zgodnjih jutranjih ur in obenem skrbeti za otroke. Odločiti se bo morala med starim in novim življenjem.

