Največ mu pomeni pohvala iz otroških ust

Bob Ho, ki ga igra Jackie Chan, se v filmu Vohun iz soseščine na prvi pogled zdi povsem običajen moški, prijazen in neškodljiv. A vendar gre za osebo, ki skrivaj rešuje svet kot supervohun. Očitno gre za osebo, ki v sebi skriva veliko več, kot je videti na prvi pogled.

Enako velja tudi za Jackieja Chana v resničnem življenju. "Kakor hitro je Jackie Chan sprejel glavno vlogo, smo pričeli dobivati ponudbe za sodelovanje v filmu z vseh strani. Ima namreč izredno osebnost, s katero želi sodelovati vsak v filmski industriji," je dejal eden od režiserjev.

Jackie Chan in Will Shadley Jackie Chan se je že prej želel preizkusiti v igranju v družinskih komedijah, zato je takoj sprejel ponudbo. "Zelo rad spravljam v smeh otroke. Njihova pohvala in odobravanje mojih filmov mi največ pomenita," je priznal igralec.

Tudi producent je povedal, da mu je bila vloga pisana na kožo, saj se je lahko dokazal v akcijskih prizorih, pokazal svojo čustveno plat v družinskih prizorih in svojo dobro voljo skozi komične vložke.

Igralec je v enem izmed intervjujev povedal tudi, kateri je njegov najljubši prizor. "Vsekakor tisti, v katerem se s hčerko mojega dekleta pogovoriva o ločitvi njenih staršev. Gre za zelo čustven prizor, s katerim se lahko poistoveti marsikatera družina dandanes. Menim, da bi se morali v filmih večkrat dotakniti tovrstnih tem," je povedal Chan.

Jackie Chan v prizoru iz filma Vohun iz soseščine. Režiser, ki se je za sodelovanje pri tem filmu odločil po tem, ko je izvedel, da bo delal z Jackiejem Chanom, ga je pohvalil, da je edinstven talent.

"Pred mano je bil zmožen narediti nekaj meni nepredstavljivega, in to tako, da je bilo videti povsem preprosto. Je izredno energičen in iznajdljiv, prav tako zna igrati komične vloge. Omogoči ti, da si lahko na snemanju povsem sproščen in naraven, kar mislim, da izredno pripomore k ustvarjanju dobrih komičnih prizorov."

