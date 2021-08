Kako je bil zabaven prizor z Adele skoraj izrezan iz filma

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu v premieri meseca lahko ogledali akcijsko komedijo Reši se, kdor se more (Skiptrace) z Jackie Chanom in Johnnyjem Knoxvillom. Eden najbolj zabavnih prizorov v filmu je močno povezan s priljubljeno pevko Adele, a je nekaj časa kazalo, da ga bodo morali ustvarjalci izrezati iz končne različice.

V filmu režiserja Rennyja Harlina Reši se, kdor se more (Skiptrace) je eden najbolj zanimivih prizorov, ko Jackie Chan vodi mongolsko vas in skupaj s pomočjo tradicionalnih inštrumentov izvedejo Adelino veliko glasbeno uspešnico Rolling in the Deep.

"Šel sem v Mongolijo, da bi pripravili vse za tamkajšnje prizore. Te glasbene točke še ni bilo v scenariju. Tam sem spoznaval lokalno prebivalstvo. Vsi so bili v tradicionalnih oblačilih in me fotografirali. Takrat sem videl opazil to veliko kulturno razliko med nami in začel sem razmišljati, kako bi to prikazal v filmu."

Skozi pogovore je spoznal, da lokalni statisti, ki jih je želel v uporabiti v filmu, kljub skromni infrastrukturi in pomanjkanju sodobne tehnologije zelo dobro poznajo zahodno kulturo. Vaščan mu je povedal, da jim je zelo všeč pevka Adele in njena skladba Rolling in the Deep. Režiser ni mogel verjeti, da poznajo to pesem, nato pa mu je še glavni igralec Jackie Chan povedal, da mu je ta pesem zelo všeč.

Režiser je takoj vedel, da je to tisto, kar je iskal. "To bi bil ta čudoviti trenutek, kjer vzhod sreča zahod. Moramo narediti prizor, kjer vsi skupaj pojete to skladbo." Tudi Jackie Chan se je strinjal in akcijska komedija je nepričakovano dobila še glasbeno točko.

"Na stotine mongolskih statistov je poznalo pesem. Niso govorili angleško, vendar so vseeno znali besedilo."

Prizor z uspešnico pevke Adele:

Simpatičen prizor so nato s tradicionalnimi mongolskimi glasbili uspešno posneli, potem pa ugotovili, da Adele za uporabo pesmi sploh niso še prosili. Do nje so poskušali priti preko njenega agenta, ki je njihovo prošnjo odločno zavrnil.

Vseeno se režiser ni predal in prišel do pevkinega spletnega naslova ter ji poslal posnetek prizora in sporočilo, da Mongolci in Kitajci obožujejo njeno glasbo in da to gradi mostove med različnimi kulturami. Prosil jo je, če bi lahko to glasbo uporabil v filmu.

Adele se je že naslednji dan oglasila in z veseljem dala svoje soglasje za uporabo skladbe v filmu.

Akcijska komedija Reši se, kdor se more bo na Planetu v nedeljo ob 19.45.

