To v Družinskem dvoboju ni uspelo še nikomur #video

V oddaji Družinski dvoboj, ki je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 19.45 na Planetu, smo spremljali dvoboj glasbenih skupin MRFY in Zvita feltna. Uspešnejši so bili dolenjski rokerji, ki jim je v finalni igri uspel izjemen dosežek.

MRFY so navduševali že v prvem delu kviza, ko primorski glasbeni zasedbi Zvita feltna niso prepustili zmage v niti eni od petih iger. V finalni igri sta se za glavno nagrado borila bobnar Rok in frontman skupine Gregor, bolj znan kot Štras.

Zadnji je ugibanje, kaj je na posamezno vprašanje odgovorilo sto Slovencev, začel prvi in se je pri tem zelo izkazal, saj je skupaj dosegel kar 139 točk in postavil dosedanji rekord v oddaji. Bobnar Rok je nato moral zbrati le še 61 točk, kar mu je uspelo po vsega treh odgovorih, in MRFY so se lahko začeli veseliti. Več v zgornjem videu.

Glasbeniki so tudi že razkrili, kako bodo porabili osvojeni znesek. Namenili naj bi ga za snemanje novega videospota, voditelj Žan Papič pa je v oddaji že izrazil željo, da bi v videospotu rad zaigral kot truplo. Ali bo njegova želja uresničena, bomo izvedeli, ko bo videospot predstavljen.

Nocoj v Družinskem dvoboju

Nocoj ob 19.45 se bosta za glavno nagrado pet tisoč evrov pomerili ustvarjalna, kreativna in mladostna skupina profesionalcev z imenom Frizerji in vsestransko nadarjena ekipa z imenom Klepetulje.

Družinski dvoboj z voditeljem Žanom Papičem je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 19.45. Od ponedeljka do četrtka ob 21. uri pa lahko na Planetu spremljate najnovejšo sezono avstralske različice šova Poroka na prvi pogled. Zamujene oddaje najdete na Planeteka.si.

