Znana Slovenca razkrila datum poroke #video

V oddaji Družinski dvoboj, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 19.45, smo spremljali dvoboj družin Vlahovič in Čater-Lamper. Uspešnejši so bili Vlahovičevi, ki bi glavno nagrado porabili za prav poseben namen, a se jim je ta izmuznila.