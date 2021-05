Igralec svojega bogastva ne bo zapustil sinu #video

Igralec Jackie Chan je pred kratkim dopolnil 67 let, a še vedno ostaja eden od najbolje plačanih igralcev na svetu. Svojo slavo je dobro unovčil tako v Aziji kot v Hollywoodu. Po ocenah revije Forbes je samo v lanskem letu zaslužil približno 40 milijonov dolarjev.

To pa je bolj slaba tolažba za njegovega edinega sina Jayceeja, saj se je igralec že pred leti odločil, da bo svoje bogastvo, ki ga je zaslužil v svoji zelo uspešni igralski karieri, zapustil dobrodelnim organizacijam.

Jackie Chan in Owen Wilson v komediji Opoldanski obračun

"Če je sposoben, si lahko sam zasluži svoj denar. Če ni, bi pa samo zapravljal moj denar," je leta 2011 dejal igralec. Ob tem je še izrazil obžalovanje, da ni vztrajal pri tem, da bi njegov sin odslužil vojaški rok, saj bi s tem pridobil nekaj prepotrebne discipline.

Jaycee je igralec in glasbenik ter edini sin Jackieja Chana in njegove žene Joan Lin, ki sta se poročila leta 1982. Leta 2014 je bil aretiran zaradi posedovanja mamil. Igralec se je takrat opravičil v njegovem imenu in povedal, da je bil zaradi incidenta zelo besen. "Upam, da bodo mladi na to gledali kot na lekcijo in se bodo držali stran od mamil. Ker sina nisem prav vzgajal, moram zdaj nositi tudi odgovornost."

Legendarnega Jackieja Chana lahko v akcijski komediji Opoldanski obračun (Shanghai Noon), v kateri mu družbo dela Owen Wilson, na Planetu ujamete v soboto po oddaji Pri Črnem Petru. V nedeljo pa ne zamudite nove razburljive oddaje kviza Piramida sreče z voditeljem Jonasom Žnidaršičem.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.