Mila Kunis razočarana nad soigralcem: Premalokrat je slekel majico

Na Planetu si boste nocoj lahko ob 21. uri ogledali akcijsko komedijo Vohun, ki me je nategnil (The Spy Who Dumped Me), v kateri bodo v glavnih vlogah blesteli Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux in Sam Heughan. V enem izmed intervjujev sta Sam in Mila razkrila, kako so se igralci ujeli na snemanju, kateri je bil največji izziv za igralca ter katero največje razočaranje za igralko.

Filmska zgodba govori o prijateljicah Audrey (Mila Kunis) in Morgan (Kate McKinnon), ki po naključju postaneta vpleteni v mednarodno prevaro, potem ko Audrey ugotovi, da je bil njen bivši fant (Justin Theroux), ki jo je zapustil, v resnici vohun pod krinko. Njuna vpletenost povzroči pravo zmešnjavo, ki jo poskuša rešiti agent Sebastian (Sam Heughan).

V začetku intervjuja sta Mila Kunis in Sam Heughan najprej razkrila, če jima je bil za igranje vohunov v pomoč lik Jamesa Bonda. Sam je dejal: "V filmu je zagotovo čutiti vpliv Jamesa Bonda. Jaz sem ta lik že od nekdaj želel igrati in na koncu sem bil samo srečen, da sem lahko oblekel smoking in na nek način postal del vohunskega sveta. Ampak na koncu sta k filmu pristopili dekleti in s seboj prinesli toliko smeha, da je ta svet vse to povsem zasenčilo."

Mila Kunis in Sam Heughan med prizorom iz filma. Foto: IMDb Mila pa ga je dopolnila: "Jaz in Kate McKinnon v tem filmu postaneva vohunki zaradi spleta okoliščin, tako da mi je bilo v večjo pomoč razmišljanje o tem, kako bi se v taki situaciji znašla, če bi se mi zgodila v resničnem življenju. Midve namreč nimava magične ure, iz katere bi lahko odprli rešilno padalo, in mislim, da je film zaradi tega precej bolj zabaven, kot bi bil sicer."

Sam Heughan je sicer znan predvsem po vlogi v zgodovinski drami Outlander. Priznal je, da je bil pred sodelovanjem z Milo in Kate v komediji zelo nervozen: "Outlander je drama. Ko so mi povedali, da bom na snemanju sodeloval s Kate, zvezdo šova Saturday Night Live, in pa Milo, ki sem jo navdušeno gledal v res dobrih filmih, sem zaradi tega postal precej nervozen. Občutek je bil sprva zastrašujoč! Dekleti sta sicer že na prvem snemanju veliko improvizirali, kar me je hitro podučilo o načinu dela v svetu komedije."

Mila je nato razkrila, da je bil Sam na začetku snemanja povsem zmeden, ker je vedno prišel povsem naučen in se dela lotil s strogim pristopom. "Ampak ta faza ni trajala dolgo, saj je hitro ugotovil, da je to običajen potek dela, in se tako tudi prilagodil," je še pojasnila.

Igralca sta nato spregovorila še o tem, kako odlično so se vsi trije s Kate McKinnon ujeli na snemanju in zgradili prijateljstvo, ki bo trajalo vse življenje. Za zaključek pa je Mila po pravici priznala, kaj jo je pri sodelovanju s Samom Heughanom najbolj razočaralo. "V drami Outlander Sam osvaja ženska srca s prizori, v katerih nastopa brez majice. Zaradi tega sva s Kate pričeli gledati to dramo, izjemno pa sva bili žalostni, ker se tega pogleda nisva mogli naužiti tudi med snemanjem naše akcijske komedije."

Akcijsko komedijo Vohun, ki me je nategnil (The Spy Who Dumped Me) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 21.00! Pred tem pa ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure, ki se bo pričela ob 19.45! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.