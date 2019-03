Lily Collins in Jennifer Lawrence premierno na Planetu

V soboto, 30. marca, bo ob 20. uri na Planetu simpatični film Na koncu mavrice (Love, Rosie), ki je bil posnet po knjižni uspešnici Cecelie Ahern, avtorice romanov P. S. Ljubim te in Dar.

Prisrčna, živahna in predvsem sodobna komedija zmešnjav pripoveduje zgodbo o Rosie in Alexu, ki sta že od malih nog najboljša prijatelja, nato pa se Alex odpravi na študij v ZDA. Rosie je brez njega izgubljena, zato se odloči preseliti k njemu v Boston, takrat pa izve novico, ki za vselej spremeni njeno življenje in zaradi katere ostane doma na Irskem. Čeprav ju življenje odpelje v dve različni smeri, pa med njima še vedno ostaja vez, ki je ne pretrgajo niti neželene nosečnosti, katastrofalne ljubezenske zveze, zakon, varanje in ločitev. Se bosta naposled le našla, ali pa bo za vse prepozno?

V glavni vlogi iskrene in srčne romantične komedije nastopata Lily Collins in Sam Claflin, film pa ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,2.

Prav tako v soboto, 30. marca, pa bo ob 22.30 na sporedu še biografska drama Joy, z izvrstno Jennifer Lawrence, ki je bila za svojo vlogo nominirana tudi za oskarja in zlati globus. Joy je že četrti film, pri katerem je Jennifer sodelovala z Bradleyjem Cooperjem, v drami pa igrajo tudi Robert De Niro, Virginia Madsen, Isabella Rossellini in Edgar Ramirez.

Zgodba filma temelji na resničnem življenju Joy Mangano, matere samohranilke in ustanoviteljice družinske poslovne dinastije. Njen vzpon iz delavske družine in nesrečnega zakona se začne s pomočjo njene kreativnosti, saj začne izumljati preproste stvari, ki jih ljudje potrebujejo pri vsakdanjih opravilih. A njena pot do uspeha je tlakovana tudi s prevarami, izdajstvi ter pomanjkanjem ljubezni in zaupanja, toda z vztrajnostjo in odločnostjo uspe uresničiti svojo vizijo.

Jennifer Lawrence v filmu Joy

Izvrsten filmski program se na Planetu obeta tudi v nedeljo, 31. marca, ko bo ob 20. uri na sporedu triler Tihotapci (Contraband) z Markom Wahlbergom in Kate Beckinsale, ob 23.15 pa sledi še Miami Vice v režiji Michaela Manna in s Colinom Farrellom ter Jamiejom Foxxom v glavnih vlogah.

