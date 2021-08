Krimi vikend na Planetu

V petek ob 19.45 bo na Planetu Policijska akcija (Direct Action) z legendo akcijskih filmov Dolphom Lundgrenom. Ta tokrat nastopa v vlogi narednika Franka Gannona, ki preživlja svoj zadnji dan v službi. Začne se prav lepo, saj mu sodelavci pripravijo nepozabno zabavo. A nekaj kljub temu ni v redu. Njegovega dolgoletnega partnerja Grimesa na ukaz poveljnika Stona zamenja novinka Billie Ross. Stone, pokvarjen policist, poskuša Franka podkupiti, da na sodišču ne bi pričal proti njemu. Frank odkloni in se tako znajde na begu. Skupaj z Billie začneta zbirati dokaze proti pokvarjenim policistom. Spustita se v niz nepredvidljivih in nevarnih akcij ter presenetljivih odkritij.

Talci

V soboto ob 19.45 bomo trepetali ob trilerju Talci (Trespass) z Nicolasom Cageom, Nicole Kidman in Camom Gigandetom, ki ga je režiral Joel Schumacher. Cage igra uspešnega trgovca z diamanti, ki z ženo in hčerko živi v luksuzni rezidenci na čudoviti lokaciji zunaj mesta. Kyle je obnovo dvorca zaupal svoji ženi Sarah, medtem ko je sam večino časa preživel na službenih potovanjih. Med sprejemanjem velikih odločitev in ukvarjanjem s svojo kljubovalno najstniško hčerko Avery Sarah pogosto zmoti mlad in lep delavec, za katerega se izkaže, da je član tolpe, ki že več mesecev opazuje Kyla in njegovo družino. Ko zakrinkani roparji vdrejo v graščino, nastopi večer groze, v katerem se razkrijejo številne skrivnosti.

V soboto ob 21.35 si bomo lahko Nicolasa Caga ogledali tudi v kultnem filmu Brez obraza (Face/Off) režiserja Johna Wooja, v katerem si agent FBI presadi obraz terorista, da bi ustavil njegov načrt, a stvar se zaplete, ko isti terorist stori enako in prevzame agentovo življenje.

Bančni rop

V nedeljo ob 19.45 pa bo na Planetu odličen kriminalni film Bančni rop (The Bank Job) z Jasonom Stathamom in Saffron Burrows. Film ima na spletni strani IMDb oceno 7,2.

Zgodba filma se odvija septembra 1971, ko so tatovi izkopali predor pod londonsko ulico Baker Street. Vdrli so v podzemni sef tamkajšnje banke ter izpraznili na tisoče zasebnih predalov z nakitom in gotovino v skupni vrednosti več milijonov funtov. Nobene dragocenosti niso nikoli našli in vrnili lastnikom. Nihče ni bil aretiran. Nezaslišan bančni rop je nekaj dni polnil naslovnice londonskih časopisov, potem pa je po zaslugi nevsakdanje odredbe britanske vlade nenadoma vse potihnilo. Do danes. Film Bančni rop nazadnje razkriva, kaj se je v resnici skrivalo v sefih.

