Konec tedna s filmskimi premierami

Na Planetu bo v soboto ob 20. uri na sporedu francoska romantična komedija Velikost ni pomembna (Un homme a la hauteur) z oskarjevcem Jeanom Dujardinom, ki je vlogo sprejel še isti dan, ko je prebral scenarij. Poleg njega igra Virginie Efira, ki smo jo pri nas nazadnje videli v naslovni vlogi drame Benedetta. Srčni film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Velikost ni pomembna

Zgodba govori o znani odvetnici Diane, ki je že tri leta ločena. Nekega dne izgubi mobilnik in kmalu za tem prejme klic najditelja – to je Alexandre, očarljiv moški in pravi kavalir. Diane in Alexandre se po telefonu hitro ujameta in dogovorita za srečanje. A ko Alexandre prispe, je Diane presenečena, saj ugotovi, da v višino meri komaj 136 centimetrov, kar vodi do vrste komičnih zapletov – pa tudi razbijanja predsodkov.

Blondinka s Harvarda

Prav tako v soboto ob 21.50 bo na Planetu še kultna romantična komedija Blondinka s Harvarda (Legally Blonde) z Reese Witherspoon, v filmu pa igra tudi Jennifer Coolidge, ki zadnja leta navdušuje s serijo The White Lotus. Prihodnjo soboto bo na sporedu še Blondinka s Harvarda 2.

Filmska premiera bo zaznamovala tudi nedeljski večer, ko bo ob 20. uri na Planetu vohunski triler Rdeči vrabec (Red Sparrow) z Jennifer Lawrence v vlogi ruske balerine Dominike Egorove, ki po poškodbi pristane v "šoli za vrabce" ruske tajne obveščevalne službe. Tam jo naučijo, kako svoje telo in um uporabiti kot orožje, Dominika pa kmalu postane najnevarnejši vrabec, kar jih je bilo. Naročeno ji je, naj zapelje mladega agenta Cie (Joel Edgerton), kar jo spravi v nemogoč in nevaren položaj ter ogrozi oba naroda.

Rdeči vrabec

Film je posnet po knjižni uspešnici upokojenega operativca Cie, poleg Jennifer Lawrence in Joela Edgertona pa v filmu igrajo Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker in Jeremy Irons. V enem od prizorov je Jennifer Lawrence zaplesala s slovitim ruskim baletnikom Sergejem Poluninom.

