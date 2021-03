Komedija, v kateri se pojavi tudi Elon Musk

Nocoj bo po oddaji Pri Črnem Petru ob 21.30 na Planetu še odbita komedija Zakaj ravno on? z Jamesom Francom in Bryanom Cranstonom. V enem od prizorov se pojavi tudi Elon Musk, zgodbo filma pa je navdihnila anekdota iz časov, ko se je igralec Jonah Hill dobival s hčerko Dustina Hoffmana.

Komedija Zakaj ravno on? (Why Him?) pripoveduje zabavno zgodbo o pretirano skrbnem in tradicionalnem očetu Nedu (Bryan Cranston), ki se z družino prvič odpravi obiskat hčerinega fanta. Ležerni Laird (James Franco) je uspešen in premožen, a njegova brezbrižna sproščenost v Nedu vzbudi nelagodje, zato se odloči, da si njegova hčerka zasluži boljšo partijo. Na skrivaj poskuša končati njuno zvezo, in še preden se dobro zavesta, se med njima razplamti neusmiljen spopad ...

Zgodbo filma sta navdihnila Jonah Hill in Dustin Hoffman.

Vse se je začelo z Jonahom Hillom, ki se je bal Dustina Hoffmana ...

Čeprav so dogodki v filmu smešni in pogosto neverjetni, pa zgodba pravzaprav temelji na času, ko se je igralec Jonah Hill dobival s hčerko slavnega Dustina Hoffmana. "Jonah je na snemanju filma Noč v muzeju 2 razlagal, da gre na počitnice z Dustinom Hoffmanom, ki ga ne pozna, razmerje z njegovo hčerko pa je bilo dokaj sveže," je povedal James Franco. "Bil je zelo živčen in bal se je, da bo pustil slab vtis," je dodal.

Razmerje med Jonahom in Rebecco Hoffman je na koncu trajalo le devet mesecev, a je navdihnilo nastanek scenarija, ki se je najprej imenoval Aloha. Zgodba je bila umeščena na Havaje, očeta in potencialnega snubca pa bi morala po prvotnih načrtih odigrati Ben Stiller in Jonah Hill. A sledilo je več precej obsežnih popravkov in na koncu so posneli film Zakaj ravno on?, v katerem je vlogo snubca prevzel James, očeta pa igra odlični Bryan Cranston.

Elon Musk v filmu Zakaj ravno on?

Elon Musk se rad pojavlja pred kamerami

Ker se film dodgaja v Silicijevi dolini, se v njem pojavi tudi nekaj znanih obrazov. V prizoru na zabavi se tako na primer pojavi ameriški milijarder Elon Musk, prvi mož podjetja Tesla Motors. Musk je sicer že večkrat sodeloval pri različnih filmskih in televizijskih projektih, med drugim v serijah Mladi Sheldon in Veliki pokovci ter filmu Iron Man 2.

