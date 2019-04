Ko dva upokojenca načrtujeta pobeg iz zapora

Sylvester Stallone in Arnold Schwarzenegger ne razmišljata o upokojitvi, namesto tega v filmu Načrt za pobeg (Escape Plan) snujeta pobeg iz zapora. Komični akcijski film bo na Planetu v nedeljo, 14. aprila, ob 20. uri in bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Legendi akcijskih filmov sta združili moči v filmu o bivšem kaznjencu Rayu (Sylvester Stallone), ki je vedno uspel pobegniti iz najbolj varovanih ječ, zato ga podjetje za varovanje zaposli kot strokovnjaka za izpopolnjevanje zaporov. Med obiskom ene od kaznilnic se znajde sredi spletke, zaradi katere po krivem pristane v zaporu, ki ga je sam pomagal zavarovati pred pobegi. Ob na videz popolnih varnostnih ukrepih mora Ray skleniti zavezništvo s prekanjenim zapornikom Emilom (Arnold Schwarzenegger) in skupaj skujeta načrt najbolj spektakularnega in osupljivega pobega.

Arnold poskrbi za odlično zabavo

To je prvi film, v katerem sta Sylvester in Arnold zaigrala skupaj v celotni zgodbi, legendi akcijski filmov pa dokazujeta, da še vedno zasenčita vse druge (v stranskih vlogah nastopajo nominiranka za oskarja Amy Ryan, Sam Neill, Jim Caviezel, Vincent D'Onofrio, Vinnie Jones, 50 Cent in drugi). Kritiki so še posebno pohvalili Schwarzeneggerja, ki se je ob snemanju očitno povsem sprostil in se odlično zabaval. Prav to pa obljublja tudi film sam - predvsem zabavo.

Film je režiral švedski režiser Mikael Håfström, znan po filmu Zlo (Ondskan), ki je bil nominiran za tujejezičnega oskarja, posnel pa je tudi grozljivko 1408 in triler Usodna prevara (Derailed).

Akcijski film Načrt za pobeg (Escape Plan) bo na sporedu v nedeljo ob 20. uri na Planetu.

