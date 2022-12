Kevin Costner: Z igranjem te vloge bi stopil na minsko polje

Zgodovinski politični triler Trinajst dni (Thirteen Days) prikazuje dogodke med 13. in 28. oktobrom 1962, ki so znani tudi kot Kubanska kriza. Tajni posnetki ameriških izvidniških letal so potrdili, da je Sovjetska zveza na Kubi namestila jedrsko orožje. Mladi ameriški predsednik J. F. Kennedy se je moral odzvati na grožnjo. Kennedy je hotel odločno pokazati, da se je sposoben postaviti po robu tej grožnji, zato Pentagon svetuje napad na Kubo. Ameriška blokada Kube je Sovjetsko zvezo prisilila k umiku, leto dni pozneje pa so Američani in Rusi podpisali sporazum o ukinitvi jedrskih poskusov.

Kevin Costner je sicer že nastopal filmu J. F. K., ki se prav tako nanaša na ameriškega predsednika, tokrat pa je eksplicitno poudaril, da v filmu Trinajst dni ne želi nastopati v vlogi predsednika. Zato Costner igra Kennyja O’Donalda, predsednikovega svetovalca. "Če bi igral predsednika, bi stopil na minsko polje, saj bi se vsi bolj ukvarjali s kakovostjo moje upodobitve kot s samim filmom. Vem, da bi vsi iskali samo napake, ki bi jih storil, zaradi tega pa bi bil na snemanju v strahu in pod še večjim pritiskom," je pojasnil.

V vlogi J. F. Kennedyja tako nastopa Bruce Greenwood, ki je priznal, da je bilo stopiti v predsedniške čevlje res velik zalogaj. "Moje predpriprave so zajemale poglobljeno analizo njegovih osebnosti in značaja. Obsežno raziskovanje pa se je obrestovalo, saj sem uvidel, kako inteligenten je bil Kennedy in kako zelo predan je bil svojemu delu," je razkril igralec.

Bruce Greenwood pa ima v tem filmu izjemno napet odnos s Stevenom Culpom, ki igra Bobbyja Kennedyja, predsednikovega brata in pravosodnega ministra v času bratovega mandata. Tudi on je v svoje priprave na samo snemanje vložil izjemno veliko truda.

"Že pred samim začetkom snemanja sem bil pod velikim stresom," je sprva priznal Culp, nato pa nadaljeval: "Ko igraš takšno svetovno ikono, moraš osebnost in obnašanje zadeti z vsakim stavkom, ki ga izrečeš. Tako sem med svojimi pripravami na snemanje pogledal in poslušal veliko videoposnetkov ter intervjujev. Za povrh pa sem moral še vsak dan trenirati, da sem dejansko dobil izklesano in resnično žilavo Bobbyjevo telo."

