Nedeljska filmska premiera: Iz/sebe

Ko bi le imel več časa ... Vse nas preveva ta občutek. Kaj pa, če bi si ta čas lahko kupili? Provokativna psihološka srhljivka z Ryanom Reynoldsom in Benom Kingsleyjem raziskuje posledice odvzema življenja nekomu, da lahko nekdo drug živi večno.

Self/Less, 2015

V nedeljo, 27. maja, ob 20.00 na Planet TV

Akcijski triler

Režija: Tarsem Singh

Igrajo: Ryan Reynolds, Ben Kingsley, Natalie Martinez, Matthew Goode, Victor Garber

Zgodba:

Milijarde vredni industrialec Damian Hale (oskarjevec Ben Kingsley) je že dolga leta gospodar svojega vesolja; iz svojega štaba v New Yorku je vplivnež izvrsten manipulator. Od svoje hčerke, aktivistke Claire (Michelle Dockery) je odtujen in razume se edino s svojim dolgoletnim prijateljem in desno roko Martinom O'Neilom (Victor Garber). A ko izve, da ima smrtonosnega raka, se Damian odloči za radikalen medicinski poseg, s katerim bo premagal čas.

