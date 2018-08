Lepa igralka se je nekoč spopadala z disleksijo #foto

A post shared by Asli Enver (@aslienver) on Dec 13, 2017 at 11:23am PST

Nihče ne bi pomislil, da ima uspešna turška igralka Asli Enver, ki so jo po uspehu serije Istanbulska nevesta hitro razglasili za novo Hurrem iz Sulejmana Veličastnega, disleksijo. Za učenje teksta zato porabi precej več časa kot njeni igralski kolegi. Kot je v enem izmed intervjujev povedala Asli, je bila sprva zaradi motnje branja precej nesamozavestna, saj se ji je zdelo, da je igralska kariera zanjo nedosegljiva. Tako pri njeni samozavesti kot učenju jo je spodbujala in ji pomagala predvsem njena mama. Asli je poslala na tečaj igre, kar se ji je dodatno obrestovalo.

Sicer pa to ni edina zanimivost prelepe igralke. Aslin ima britanski potni list, njen materni jezik pa je angleščina. Rodila se je namreč v Londonu in tam živela do svojega 12. leta. Turščine se je tako naučila kot najstnica in imela na začetku kar nekaj težav. "Kjer je volja, tam je pot," je prepričana igralka ciprsko-turških korenin, ki je postala ena najbolj priljubljenih turških igralk.

