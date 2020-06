Igralka se je javila iz karantene: Počutim se izpopolnjeno!

Pandemija koronavirusa in posledična samoizolacija sta igralki Gwyneth Paltrow prinesli nov pogled na življenje. "Ozavestila sem, koliko nepotrebnega bremena sem si pred trenutno krizo nalagala na ramena," je dejala v enem od intervjujev.

Širitev virusa je marsikateremu zvezdniku prinesla priložnost, da upočasni ritem življenja. Nič drugače ni bilo pri Gwyneth. "Zdaj se šele zavedam, kaj sem imela za normalen življenjski tempo. Preobremenila sem svoje telo in duha. Čas, ki ga preživljam v varnem zavetju doma, mi je sicer prinesel tudi malo čustvene stiske in strahu glede prihodnosti, ampak predvsem pomirjenost," je priznala igralka.

Gwyneth v času karantene Foto: Instagram Razkrila je tudi, da je s samorefleksijo postavila nove temelje za prihodnost. Predvsem si bo prizadevala za to, da si ne bo naložila preveč obveznosti in si tako ustvarjala dodatnega stresa. "Pogosteje si nameravam vzeti čas zase in res odmisliti vso negativnost, ki se nabere čez dan. Trenutno z možem skupaj telovadiva, hodiva na sprehode in izvajava jogo," je dodala.

Gwyneth se po spremembi življenjskega sloga počuti odlično. "Bolj poslušam svoje telo in mu tako omogočam delovanje v naravnem ritmu. Ves čas sem tudi v družbi svojih otrok, s katerima se veliko pogovarjam. Vsak obrok pripravimo in pojemo skupaj. Večerje zdaj pri nas doma trajajo vsaj uro in pol. Počutim se izpopolnjeno," je sklenila.

