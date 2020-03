Igralec se je s tem filmom zapisal v Guinessovo knjigo rekordov

1. Film so snemali na najrazličnejših prizoriščih. Snemali so ga v vertikalnem vetrovniku v mestu Jelgava v Latviji, na gori z aktivnim ognjenikom v republiki Vanuatu - otoški državi v Tihem oceanu, v Franciji, na Kitajskem in v Tajvanu.

2. Film na Kitajskem velja za najbolj dobičkonosen projekt Jackieja Chana.

3. Vlogo Asian Hawka je Jackie Chan igral že dvakrat prej, in sicer v filmih Božji oklep 1 in 2 (Armour of God). Nekateri prav zato ta film imenujejo Božji oklep 3 (Armour of God 3).

4. Jackie Chan se je s tem filmom vpisal v Guinessovo knjigo rekordov, saj je bil sam zadolžen za kar 15 nalog, vezanih na sam nastanek filma. Poleg tega, da je bil režiser in igralec, je med drugim prevzel tudi vlogo producenta, snovalca bojnih prizorov, kaskaderja in celo skladatelja. S tem je prekosil režiserja Davida Rodrigueza, ki je prej držal rekord z 11 zadolžitvami.

5. Snemanje najpomembnejšega bojnega prizora v filmu je stalo več kot deset milijonov ameriških dolarjev.

