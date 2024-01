KITAJSKI HOROSKOP 2024: Zmaj bo prinesel srečo tistim, ki znajo obvladati sebe

Oglasno sporočilo

Kitajski horoskop za leto 2024, leto zmaja, napoveduje obdobje rasti, poslovnega razvoja in čustvenih sprememb, poudarek pa bo na samorazvoju, prilagodljivosti v ljubezenskih odnosih in previdnosti v finančnih zadevah.

Kitajski horoskop 2024 izpostavlja pomen ohranjanja zdravja v obdobju povečanih zahtev in stresa. Foto: Canva

Kitajski koledar za leto 2024 napoveduje leto lesnega zmaja, ki se začne 10. februarja 2024 in traja do 28. januarja 2025. Ta koledar sledi luninim ciklom, začenši z drugo novo luno po zimskem sončevem obratu. Lesni zmaj simbolizira obdobje sprememb in razvoja.

Zmaj, povezan z znamenjem ovna in planetom Mars, bo pod vplivom Saturna, astrološkega učitelja in mentorja. To napoveduje obdobje, v katerem bosta rast in samorazvoj prišla z omejitvami in težkimi lekcijami. Kljub temu pa se lahko pričakuje, da bo leto prineslo obilje priložnosti zlasti na področju kariere, izobraževanja in ustvarjalnosti.

Leto 2024 bo pomembno za poklicni razvoj in osebno rast, pri čemer bodo spremembe in transformacije igrale ključno vlogo. Finančni pretresi so mogoči, zato se odsvetuje nepotrebno tveganje. Čustvena nestanovitnost in intenzivno delo bosta prav tako del zmajevega leta. V tem letu bodo srečo našli tisti, ki se bodo znali soočiti s spremembami in ne bodo obupali, ampak vztrajno nadaljevali svojo pot.

Preberite svoj kitajski horoskop in odkrijte, kaj vam prinaša leto zmaja.

Kitajski horoskop 2024: Podgana Čakajo vas priložnosti, da končno pokažete svoje znanje in sposobnosti, zato nikar ne zavračajte zanimivih ponudb, ki … Preberite več.

Kitajski horoskop 2024: Bivol

Z vztrajnostjo boste v 2024 premikali meje, zato ne odnehajte prehitro, ampak se borite za to, kar si želite, saj … Preberite več.

Kitajski horoskop 2024: Tiger V ljubezni bodite izbirčni, saj boste tako srcu prihranili kar nekaj razočaranja, hkrati pa boste tako k sebi privabili … Preberite več.

Kitajski horoskop 2024: Zajec

V 2024 se bo vredno posvečati svojim veščinam, saj si boste tako odprli vrata k uspehu. Pri pomembnih odločitvah pa … Preberite več.

Kitajski horoskop 2024: Zmaj Čakajo vas številna romantična snidenja, za katera pa se boste morali potruditi, če ne želite, da se bodo končala s … Preberite več.

Kitajski horoskop 2024: Kača

Če boste ohranili zaupanje vase in se ne boste predali, ko se boste srečali s poslovnimi nevšečnostmi, boste dosegli preboj, ki … Preberite več.

Kitajski horoskop 2024: Konj Zaradi intenzivnega dela lahko podležete stresu, zato pazite na ritem, ki si ga boste izbrali, da se ne boste … Preberite več.

Kitajski horoskop 2024: Koza

Čaka vas obdobje konkurence, zato ne boste smeli zaspati – zlasti ne na lovorikah, ki vas čakajo na začetku ... Preberite več.

Kitajski horoskop 2024: Opica Leto 2024 bo polno nepredvidljivosti in nemira. Vaše življenje se bo preoblikovalo in ponudilo nova spoznanja, s katerimi … Preberite več

Kitajski horoskop 2024: Petelin

V letu 2024 boste morali prisluhniti telesu, da ne boste izgoreli. Prekomerno delo, iskanje finančne stabilnosti in … Preberite več.

Kitajski horoskop 2024: Pes Za uspeh se boste morali otresti določenih prepričanj in na dogajanje okrog sebe pogledati z druge perspektive, sicer … Preberite več.

Kitajski horoskop 2024: Merjasec

Komunikacija in odkritost bosta v 2024 ključna za razvoj pristnega odnosa, ki se ne bo končal, ko se boste … Preberite več.

