Igralec je s svojim ikoničnim govorom v tem filmu požel stoječe ovacije

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 19.45 ogledali znanstveno-fantastično akcijo Dan neodvisnosti (Independence Day), v kateri bodo v glavnih vlogah nastopili Will Smith, Bill Pullman in Jeff Goldblum. Za vas razkrivamo, zakaj ima film takšen naslov in pa kako je nastal ikonični govor Billa Pulmanna, s katerim je navdušil celotno filmsko ekipo.

Dan neodvisnosti (Independence Day) je znanstveno-fantastična akcija, ki govori o invaziji vesoljcev, ki želijo zavzeti Zemljo. Medtem ko so oni oboroženi z močno nezemeljsko tehnologijo, je za človeštvo edino orožje v napetem spopadu njegova volja do preživetja.

Naslov je bil izbran z namenom, da pospeši izid filma.

Režiser filma Dan neodvisnosti (Independence Day) Roland Emmerich je vedel, da bo konec istega leta izdan podoben film – Mars napada! (Mars Attacks!) –, zato se je odločil, da ga prehiti z izdajo. Svoj film je zato poimenoval Dan neodvisnosti in tako filmsko podjetje Fox prisilil, da je za izid filma določil poletni datum. "Kdo si namreč ne bi želel na dan neodvisnosti ogledati filma Dan neodvisnosti?" je pojasnil režiser.

Enega najpomembnejših govorov igralca v filmu so povzeli kar po igri Shakespearja.

Režiser je v filmsko zgodbo želel nekako vključiti sam dan neodvisnosti in tako povezati zgodbo z naslovom. To je naposled storil tako, da je omembo praznika vključil v ikonični govor Billa Pulmanna. Ta je nastal po gledališki igri Henry V, ki jo je napisal William Shakespeare. V govoru, ki ga ima glavni lik sicer ob drugem prazniku, so samo zamenjali njegovo poimenovanje v dan neodvisnosti. Bill Pullman je to komentiral: "S tem nisem imel težav, saj dvomim, da bi me William Shakespeare lahko v bližnji prihodnosti tožil."

Igralec je s svojim govorom osupnil celotno filmsko zasedbo.

Zgoraj smo že omenili, kako je nastal ikonični govor igralca Billa Pullmana, pomembno pa je, da izpostavimo tudi njegovo izvedbo. Preden je namreč svoj govor povedal pred kamerami, je čas posvetil poslušanju posnetkov nekaterih najbolj znanih govorov iz 20. stoletja, da bi si tako pomagal pri popolni izvedbi. Med samim govorom je vse pridobljeno znanje s pridom uporabil in povsem navdušil filmsko zasedbo, ki ga je nagradila s stoječo ovacijo. Režiser Roland Emmerich je montažerjem dejal, da posnetka igralčevega govora ne smejo preveč preurejati, saj ga je izvedel brezhibno.

Zaradi svojega naslova je film postal klasika vseh televizij ob dnevu neodvisnosti.

Vsak praznik ima na televiziji svoje klasike. Tako božič kot tudi noč čarovnic, od izida tega filma pa tudi dan neodvisnosti. Film je na televizijskih programih stalnica vsakega 4. julija, postal pa je že skoraj tako tradicionalen, kot sta na ta praznik za Američane piknik in ognjemet.

