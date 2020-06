Igralec hčerki predstavil DiCapria in jo spravil v zadrego #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ob 14. uri si boste na Planetu lahko ogledali oddajo Ellen, v kateri bo gostoval igralec Ed O'Neill, znan po vlogi v seriji Sodobna družina (Modern Family). Voditeljici je v pogovoru zaupal, kako je po naključju srečal Leonarda DiCapria in ga predstavil svoji hčerki. Ob tem ji je bilo izredno nerodno.

Ellen je igralca vprašala o pripetljaju z očetovskega dne (Father's Day), ko so se na kosilo z družino odpravili v italijansko restavracijo v Hollywoodu.

"Starejša hči ni bila navdušena nad predlogom, ker je ta restavracija daleč od doma. Ampak vseeno smo šli tja in ko smo naročili, je bila hči na telefonu, nato pa si je, ko je vzdignila pogled, nadela tak izraz, da sem bil prepričan, da je nekaj narobe. Potem sem se obrnil in videl, da se je za sosednjo mizo usedel Leonardo DiCaprio."

"Moja hči je bila zaljubljena v Leonarda, odkar je videla film Romeo in Julija. In zato je postala zelo živčna. Vprašal sem jo, ali ga želi spoznati, ona pa je vsa nervozna odgovorila, da se vedno samo pretvarjam, da vse poznam, tudi če jih v resnici ne, in da jo bom samo osramotil."

Igralec je povedal, da je malce pozneje za hrbtom zaslišal, kako ga je nekdo poklical in mu zaželel vesel očetovski dan. In to je bil ravno DiCaprio, ki je bil pri sosednji mizi s svojim očetom. "Potem sem ju s hčerko predstavil. Ko smo šli, ji je Leo rekel, da jo je bilo lepo spoznati. Povsem je zardela. V avtu sem ji nato samo rekel, da restavracija očitno le ni bila predaleč."

Utrinek pogovora igralca Eda O'Neilla z Ellen si lahko ogledate v spodnjem videu, več pa v oddaji Ellen danes ob 14. uri na Planetu:

