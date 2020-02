Helen Mirren je skrbelo, da se je prodala

Helen Mirren je znana po dramskih vlogah in ko so ji ponudili vlogo akcijske junakinje v filmu Upokojeni, oboroženi, nevarni (RED), jo je najprej zaskrbelo, da bo občinstvo mislilo, da se je prodala. A misel je kmalu pregnala. Še sreča – nocoj ob 20. uri si jo lahko na Planetu ogledate v odlični akcijski komediji Upokojeni, oboroženi, nevarni 2 (RED 2).

Igralka, ki je za vlogo kraljice Elizabete prejela oskarja, si nikoli ni mislila, da bo postala zvezdnica akcijskih filmov, pa čeprav v njih zelo uživa – kot gledalka. Ko so ji prinesli scenarij za film Upokojeni, oboroženi, nevarni, se je najprej ustrašila, da bi lahko gledalci mislili, da se je prodala. A to misel je kmalu pregnala in z veseljem sprejela vlogo smrtonosne Victorie, za katero pravi, da je bila ena od najbolj zabavnih v njenem življenju. Prav zato je tudi takoj sprejela vlogo v prav tako uspešnem nadaljevanju, ki si ga lahko ogledate v nedeljo ob 20. uri na Planetu.

"Akcijski prizori so izjemno zabavni, saj v njih sploh ni treba igrati. Med akcijo ni igranja, akcija igra namesto tebe. Vse, kar moraš narediti, je zadeti prave položaje in dajati vtis, kot da veš, kaj počneš," je povedala Helen, ki je v Upokojenih, oboroženih, nevarnih vsekakor videti, kot da ve, kaj počne. Kot nekdanja agentka MI6 prepričljivo ravna tako z orožjem kot z diamanti, hkrati pa poskrbi za dozo britanskega humorja.

Helen so zelo pohvalili tudi filmski kritiki, v filmu pa sicer znova igra kopica znanih imen. Poleg Brucea Willisa, Johna Malkovicha in Mary-Louise Parker, ki smo jih videli že v prvem delu, sta tokrat dogajanje začinila še Anthony Hopkins in Catherine Zeta-Jones kot Rusinja Katja. O tem, da so se igralci med snemanjem zelo zabavali, pa pričajo tudi posnetki ponesrečenih prizorov:

Zgodba filma:

Upokojeni agent za tajne operacije Cie Frank Moses znova združi moči s svojo nenavadno ekipo elitnih nekdanjih operativcev, saj morajo poiskati izginulo jedrsko napravo. Da bi jim uspelo, se morajo braniti pred vojsko neusmiljenih morilcev, nesramnih teroristov in z oblastjo obsedenih vladnih uslužbencev, ki se hočejo vsi polastiti orožja. Naloga pripelje Franka in njegovo ekipo v Pariz, London in Moskvo, kjer jih čakajo številni in dobro oboroženi sovražniki. Tem se zoperstavijo s svojo iznajdljivostjo in preizkušenimi veščinami, zanesejo pa se lahko samo drug na drugega.

Film Upokojeni, oboroženi, nevarni 2 (RED 2) si lahko na Planetu ogledate v nedeljo ob 20. uri.



Ob 22. uri sledi še triler Vohunske spletke (Spy Game) z Robertom Redfordom in Bradom Pittom.

