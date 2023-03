Filmski premieri na Planetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi ta konec tedna bo na Planetu zaznamoval odličen filmski spored, dva filma pa bosta predvajana premierno na slovenskih televizijah: romantična vojna drama Izjema (The Exception), ki bo na sporedu v petek ob 19.45, in biografska kriminalna drama Velika igra (Molly's Game), ki bo na Planetu v soboto ob 21.30.

Ob koncu tedna se nam na Planetu obeta odličen filmski spored. V petek ob 19.45 bo na sporedu romantična vojna drama Izjema (The Exception). V središču zgodbe je stotnik SS Stefan Brandt (Jai Courtney), ki je vodja osebne straže zadnjega nemškega cesarja Viljema II. (Christopher Plummer). Ta je moral po porazu v prvi svetovni vojni abdicirati in celo zapustiti Nemčijo. Brandtova naloga je iskanje vohuna, ki sabotira nacistične vojne načrte, toda med svojo preiskavo se zaljubi v skrivnostno judovsko služkinjo Mieke (Lily James), ki dela v cesarjevem dvorcu.

Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah, posnet pa je po romanu Alana Judda. Čeprav tako knjiga kot scenarij nista nastala po resničnih dogodkih, je snemanje deloma potekalo na lokaciji dejanskega cesarjevega prebivališča v Doornu na Nizozemskem. Filmski kritiki so pohvalili predvsem dobro zgodbo, ki jo še povzdigne vedno izjemni oskarjevec Christopher Plummer, veliko pohval pa je bila deležna tudi Lily James.

V soboto bo po kvizu Milijonar ob 21.30 na sporedu biografska kriminalna drama Velika igra (Molly's Game) z odlično Jessico Chastain. Ta je bila za vlogo nekdanje smučarke Molly Bloom, ki je vodila nezakonite igre pokra za bogataše in postala tarča FBI, nominirana tudi za zlati globus, medtem ko je bil režiser in scenarist Aaron Sorkin nominiran za oskarja v kategoriji prirejenega scenarija. Film ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,4 in bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Molly se je morala zaradi hude poškodbe odpovedati olimpijski karieri, nato pa se je posvetila zaposlitvi, pri kateri sta potrebni podobna disciplina in delovna vnema kot pri smučanju: vodi namreč nezakonite igre pokra, v katerih vložki dosegajo vrtoglave vsote. Globoki žepi hollywoodske smetane, športnih zvezdnikov in poslovnih mogotcev ji omogočajo desetletje bleščečega uspeha, toda Molly pritegne pozornost napačnih ljudi, ko se nehote zaplete z rusko mafijo. Njen zmagoslavni pohod se konča, ko jo sredi noči aretirajo in obtožijo hude zločinske dejavnosti, njen edini prijatelj pa je njen odvetnik, ki odkrije, da se pod podobo Molly Bloom skriva veliko več kot tisto, kar razkrivajo opolzke zgodbe v tabloidih.

Poleg Jessice Chastain igrajo Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Jeremy Strong in drugi.

V nedeljo bomo na Planetu uživali v akciji, ob 20. uri bo na sporedu akcijski triler V nevarnosti (Unlocked) z Noomi Rapace v vlogi zasliševalke Cie, ki jo zvabijo v nevarno past, zaradi katere Londonu grozi nevarnost biološkega napada. Igrajo tudi Orlando Bloom, Michael Douglas in John Malkovich.

Prav tako v nedeljo bo ob 22. uri na sporedu še vojna drama Bes (Fury) z Bradom Pittom v vlogi utrjenega ameriškega vojaškega častnika, ki ob koncu 2. svetovne vojne v Nemčiji poveljuje tanku po imenu Bes.

