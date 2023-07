Filmski konec tedna na Planetu

Konec tedna na Planetu bo v znamenju filmskih uspešnic. V soboto ob 20. uri se boste lahko nasmejali Melissi McCarthy v kriminalni komediji Vohunka (Spy), sledila ji bo romantična komedija Devet mesecev (Nine months) z odlično igralsko zasedbo. Nedeljski večer bo v znamenju akcije. Ob 20. uri ne zamudite akcijske komedije Prava fanta (The Nice guys), sledi pa akcijska pustolovščina Morilska elita.

Film Vohunka (Spy) govori o Susan Cooper (Melissa McCarthy), ki je kot siva miška neopazna analitičarka pri Cii in spregledana junakinja v ozadju najnevarnejših podvigov agencije.

Ko med akcijo izgine njen partner (Jude Law), še en agent, Rick Ford (Jason Statham), pa se znajde v škripcih, se Susan prostovoljno javi za tajno nalogo, pri kateri se mora vtihotapiti v svet smrtonosnega prekupčevalca z orožjem in preprečiti katastrofo svetovnih razsežnosti.

Po Vohunki si boste na Planetu v soboto lahko ogledali še romantično komedijo Devet mesecev (Nine months). Hugh Grant igra otroškega psihiatra Samuela Faulknerja, ki se boji otrok in se v njihovi družbi nasploh počuti zelo neprijetno. Zato si lahko predstavljate njegov šok, ko mu dolgoletna družica Rebecca (Julianne Moore) pove, da je noseča.

Ona se otroka sicer neizmerno veseli, vendar pa Samuel nad dejstvom, da bo že čez devet mesecev postal očka, ni niti najmanj navdušen in zagrabi ga panika. Poleg glavnih igralcev in zabavne zgodbe si je film vredno gledati tudi zaradi zasedbe stranskih vlog ter Robina Williamsa, ki se je odlično znašel v vlogi zmedenega ruskega porodničarja.

Za živahen zaključek tedna bodo tokrat poskrbeli akcijski filmi. V nedeljo ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali akcijsko komedijo Prava fanta (The Nice Guys) z Ryanom Goslingom in Russellom Crowom. Film predstavlja zabavno zgodbo o nenavadnem partnerstvu med naivnim detektivom Hollandom in nasilnim izterjevalcem Jacksonom.

Čeprav se njuno prvo srečanje konča s polomljenimi kostmi, morata združiti moči pri iskanju pogrešane najstnice. Na videz nepovezana smrt zvezde filmov za odrasle ju pripelje na sled kriminalne zarote, v katero so vpleteni številni vplivni posamezniki. Z Hollandovo domiselnostjo in Jacksonovimi pestmi se počasi prebijata do resnice, kar povzroči neustavljivi kaos nasilja in zabavnih nezgod.

Ob 22.20 sledi še akcijska pustolovščina Morilska elita (Killer Elite). Zgodba sledi enemu najbolj izurjenih agentov za posebne naloge Dannyju (Jason Statham); tega zvabijo iz prostovoljnega izgnanstva, da sestavi svoje moštvo operativcev, s katerimi se poda na domala nemogočo nalogo: rešiti nekdanjega mentorja in partnerja Hunterja (Robert De Niro).

Skupaj naj bi se prebili v vrste ugledne in strah vzbujajoče posebne vojaške enote – Special Air Service oz. britanske posebne enote letalstva SAS, v kateri morajo razkriti celico vojakov morilcev in njihovega vodjo Spika (Clive Owen), preden njihova dejanja sprožijo mednarodno krizo.

