Cumberbatch zavrača projekte, pri katerih so igralke plačane manj

Benedict Cumberbatch je eden najvidnejših hollywoodskih zvezdnikov, ki se razglaša za feminista in aktivno podpira boj za enakopravno plačilo vseh vpletenih v filmsko industrijo. Zgodbe morajo nagovarjati vse občinstvo in pol občinstva je žensk, pravi igralec, ki ga lahko nocoj ob 22.20 vidite v uspešnici Doktor Strange, ponovitev pa bo v ponedeljek ob 21.45.

Benedict Cumberbatch je eden od tistih igralcev, ki se je jasno in glasno zavzel za to, da bi morale plače igralk dosegati plačo igralcev. Te se namreč v Hollywoodu pogosto zelo razlikujejo, še bolj kot v drugih industrijah.

V nebo vpijajoč primer je film Ves denar sveta (All the Money in The World), pri katerem je Michelle Williams za snemanje dodatnih prizorov kljub enakemu obsegu dela prejela milijon manj kot njen soigralec Mark Wahlberg. Od takrat so o razliki med plačili spregovorile številne zvezdnice, med njimi Sienna Miller, Jennifer Lawrence, Natalie Portman in Emily Blunt, pa tudi njihovi kolegi, med njimi Benedict.

Benedict Cumberbatch kot Doktor Strange

Igralci bi morali zahtevati enako plačo za igralke

Cumberbatch pravi, da bi se morali igralci pozanimati, koliko so plačane njihove soigralke, in če številka ni primerljiva, potem bi se morali postaviti zanje, zato tudi sam ne sodeluje več pri projektih, kjer to ni omogočeno. "Enaka plača in mesto med odločevalci je osrednje načelo feminizma. Preverite svoje kvote in koliko so plačane ženske in povejte, da če ne bodo plačane enako kot moški, potem projekta ne boste sprejeli," je preprost recept za spodbujanje pravičnosti povedal Benedict.

Cumberbatcha lahko že nocoj ob 22.30 na Planetu vidite v filmskem spektaklu Doktor Strange. V fantazijski akcijski uspešnici studia Marvel igrajo tudi Rachel McAdams, Mads Mikkelsen, Tilda Swinton in Chiwetel Ejiofor, film pa je bil nominiran tudi za oskarja v kategoriji posebnih učinkov.

