Burna življenjska zgodba zvezdnika navdih za novo komično serijo

Komična serija z naslovom Young Rock bo v 11 delih navdih črpala na skoraj neverjetnih dogodkih, ki so se filmskemu igralcu in nekdaj priljubljenemu rokoborcu dogajali v mladosti.

"Povedal sem veliko zgodb, številne neverjetne, a vse resnične." V seriji boste tako spoznali mladega The Rocka, ki je v mladosti pustošil po ulicah na Havajih, kjer je počel tudi to, česar ne bi smel, in bil za to tudi nekajkrat aretiran. "Celo izselili so nas z otoka in preselili v kraje, kot so Nashville in Tennessee. Predstavljajte si me v središču Nashvilla, ko pri 15 letih poslušam country glasbo in kupujem svoj prvi avto od odvisnika od mamil za 70 dolarjev. Videli boste tudi, kako sem postal zvezda ameriškega nogometa na univerzi v Miamiju, dokler nisem izgubil svojega mesta v ekipi zaradi Warrena Sappa, ki pa je kasneje postal eden najboljših obrambnih igralcev vseh časov," je zgodbo serije na hitro strnil Dwayn Johnson.

Johnson se je sicer rodil v rokoborski družini. Njegov oče in dedek sta oba ustvarila uspešno kariero v ringu, babica pa je bila promotorka bojev na Havajih. The Rock je nato postal ena največjih zvezd v tem poslu, po letu 2002 pa se je posvetil tudi igralski karieri. V zadnjih letih velja celo za enega najbolje plačanih igralcev na svetu.

Dwayna Johnsona si boste nocoj ob 20. uri na Planetu lahko ogledali tudi v komediji Očka brez načrta (The Game Plan), v kateri je odigral glavno vlogo. Zvezdnik je velik oboževalec legendarnega Elvisa Presleyja, zato je scenaristom predlagal, da bi bil tak tudi njegov lik. V filmu tako vidimo The Rocka prepevati Elvisove uspešnice, veliko pevčevih spominkov, ki so jih uporabili v filmu, pa je celo iz igralčeve osebne zbirke.

Film Očka brez načrta (The Game Plan) si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 20. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.