Zaradi poškodbe so morali prekiniti tekmo #foto

Boj med ekipama v oddaji Exatlon je vedno bolj napet, zato tekmovalci na poligonih dajejo res od sebe, da bi svoji ekipi zagotovili zmago, dogajajo pa se tudi poškodbe. Prvič pa smo bili priča temu, da je tekmo morala prekiniti sodniška piščalka. Zgodilo se je, ko sta se na progi merili Pina Umek in Lara Deu.

Poškodba Pine Umek je tekmovalcem vzela sapo.

Lara je potem, ko je zaslišala pisk, začudena obstala, tekmovalci ob strani pa so za hip ostali brez sape. Pina je namreč obležala na tleh ob vhodu v avtobus in se držala za gleženj. Vsi so hitro stekli do Celjanke, da bi ji priskočili na pomoč, kmalu pa je bila ob njej tudi že zdravniška služba.

Kako huda je poškodba nekdanje umetnostne drsalke, bomo izvedeli v nocojšnji oddaji.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

