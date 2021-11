Voditelj šokiral tekmovalce: Danes ne bo tekme za bonus, ampak ...

Voditelj Miran Ališič je poskrbel, da je pred tekmo na nocojšnjem poligonu tekmovalcem zaledenela kri. Namesto tekme za bonus, ki so jo vsi pričakovali, je ekipama Jadran in Triglav sporočil, da ju čaka tekma za obstoj in da bo že nocoj eden od tekmovalcev moral pripraviti svoje kovčke in zapustiti šov Exatlon.

Katera ekipa bo že nocoj nepričakovano izgubila enega tekmovalca?

Nekoliko manj presenečen od preostalih je bil ob voditeljevih besedah vodja ekipe Triglav. "Glede na število tednov, ki so še pred nami, se mi zdi, da nas je malce preveč, če moja matematika ne laže. Zdi se mi, da se bodo odslej bolj pogosto vrstile te tekme za obstoj. Mi se tega ne bojimo, skupaj držimo in se novih zmag veselimo," je poetično v svojem slogu povedal Igor Mikič - Mišica, ki ne verjame, da bo ta tekma za obstoj edina v tem tednu.

Katera ekipa si bo zagotovila obstanek in katera bo dva svoja tekmovalca morala poslati v izločitveni dvoboj, bo jasno že nocoj.

