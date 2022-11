Težka odločitev: kdo bo na tekmi za obstoj ostal brez nastopa? #video

Na tekmi za bonus si je Triglav priboril zanimivo prednost na nocojšnji tekmi za obstoj - en tekmovalec iz nasprotne ekipe po njihovi izbiri ne bo imel pravice tekmovati na poligonu. Triglavani so bili veseli takšne prednosti, vseeno pa so se znašli pred težko dilemo, koga izbrati.

"To prednost, ki smo jo dobili, smo si v bistvu tudi želeli. To, da pustimo en močen člen zunaj po izbiri, je zagotovo kar lepa prednost. Sicer se nočemo preveč zanašati na to, ker nas ne sme zanesti, da bi šli preveč zlahka v to tekmo. Vseeno se bomo potrudili, bo pa prav prišel ta bonus," je povedala Klara.

Veliko težja naloga pa je določiti nekoga, ki bo moral počivati, saj le pametna izbira pomeni resnično prednost. Najprej je večina menila, da bi bilo dobro iz igre izvzeti Burjo, ki je eden najuspešnejših tekmovalcev na poligonih.

Jan se s tem predlogom ni strinjal, saj meni, da bi to samodejno pomenilo manj moških dvobojev in bi breme končnega rezultata padlo predvsem na dekleta, ki pa niso tako suverena v dvobojih z dekleti iz modre ekipe. Več v zgornjem videu.

Kako se bodo odločili triglavani in ali jim bo odločitev pomagala do zmage na nocojšnji prvi tekmi za obstoj, bomo videli v nocojšnji oddaji.

