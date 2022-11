Teo moral določiti še dva, ki se bosta borila za obstanek v šovu #video

Po dolgem času se je Exatlon karavana znova ustavila na prečudoviti Palmilli. Druga tekma za obstoj je potekala na povsem novem poligonu Krpanova laguna ob morju. Da je bilo vse skupaj bolj zanimivo, so se tekmovalci tudi tokrat pomerili za zapestnice.

Znano je bilo, da bosta v izločitveni dvoboj morala statistično najslabša člana rdeče ekipe Angel in Naja. Njuna nasprotnika pa je določil izid tokratne druge tekme za obstoj. V obeh ekipah so grožnjo izgube dveh tekmovalcev vzeli resno. Že v prvih štirih dvobojih so se pomerili sami močni tekmovalci in delni izid je bil temu primeren, izenačen pri 2:2.

A modri so bili nekako bolje razpoloženi. Ne le pri navijanju. Naslednji dve zmagi so dosegli oni in povedli s 4:2. Čast Triglavanov je reševal Tim, ki je ta dan dosegel svojo že drugo zmago. A ni zaleglo. Naslednje tri točke so šle znova na modro stran. 7:3 za Jadran.

Angel je bil zadnji, ki je tistega dne med palmami Palmille dosegel točko za Triglav. Njihovo usodo so zapečatile nadalnje tri zmage modrih, ki so tako slavili z 10:4.

Teo si je z najhitrejšim časom pri fantih prislužil še eno zapestnico, pri dekletih pa je bila to prvič Katrin. Izid tekme je tako določil, kakšna bosta izločitvena dvoboja. V obeh se bodo merili tekmovalci v dresih Triglava in že zdaj je jasno, da se bodo morali posloviti od enega sotekmovalca in ene sotekmovalke.

Nasprotnika Angelu in Naji je moral izbrati Teo, kot statistično najmočnejši tekmovalec pri Triglavu. Izbral je Mareta in Jano. Kako je Teo določil druga dvobojevalca, si lahko pogledate v zgornjem videu.

