Ekskluzivno razkrivamo, kako bo videti finale Exatlona #video

Vrhunec najtežje televizijske preizkušnje pri nas bo na sporedu že nocoj, ko bomo v velikem finalu dobili zmagovalca prve sezone Exatlon Slovenija. Za laskavi naziv in nagrado 50 tisoč evrov se bosta med dekleti pomerili Vanja Štembergar in Marjanca Polutnik, med fanti pa Franko Bajc in Samo Petje. In kako bodo videti finalni dvoboji?

Le še nekaj ur nas loči do finala najtežje televizijske preizkušnje pri nas. V Exatlonu v Dominikanski republiki se je preizkusilo kar 26 tekmovalcev na več kot petnajstih različnih poligonih, v velikem finalu pa je bilo prostora le za štiri najboljše. In nocoj bo jasno, kdo od njih bo s seboj domov v Slovenijo odnesel prestižni pokal in bogato nagrado.

In kako bo potekal nocojšnji finale? Vsak od štirih tekmovalcev bo sam izbral po en poligon in eno finalno igro. To ne bo enostavna naloga, saj moral vsak tekmovalec dobro premisliti, kateri poligon in finalna igra mu najbolj ustrezata, pri tem pa paziti, da nasprotniku dela ne olajša. Kako se bo posamezni tekmovalec odločil, bomo videli v nocojšnji oddaji.

Vsak od četverice finalistov bo moral tako tekmovati na vsaj dveh različnih poligonih. Na posameznem poligonu se bo tekmovalo na štiri osvojene točke. Če vsak zmaga na enem poligonu in sta tekmovalca po dveh poligonih v zmagah izenačena, bo o končnem zmagovalcu odločal tretji poligon, ki ga bo izbralo vodstvo tekmovanja.

Finalisti bodo imeli tudi glasno podporo nekaterih izpadlih tekmovalcev.

Marjanca, Vanja, Samo in Franko so na najpomembnejšo preizkušnjo letošnjega Exatlona že povsem pripravljeni. Kaj so povedali tik pred odhodom na poligone, si lahko pogledate v zgornjem videu.

V Exatlonu Slovenija je na sporedu le še VELIKI FINALE, ki bo na sporedu NOCOJ ob 19.45 na Planetu. Exatlon lahko spremljate tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin pa najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.