Dragi sosedje Boris na plesnih vajah Avtor: Planet TV

Boris si ne more privoščiti tečaja plesa, zato je prosil kar Saro, da mu pokaže nekaj korakov. Težava je bila le v tem, da je bila Sara v petkah veliko višja od Borisa, a tudi to malenkost je Boris hitro in elegantno uredil.