Foto: Bojan Puhek Se v Baru rojeva nova romanca, se sprašujejo tekmovalci. Glavna lika pa Srečko in Oksana, ki sta se imela možnost bolje spoznati na intimni romantični večerji v eni od restavracij. Poleg okusne hrane in pijače so bile ta večer sladke tudi njune besede. Ukrajinka je priznala, da je Srečko pravi džentelmen. "Držal me je pod roko, mi odpiral vrata," je bila navdušena temnolaska.

Večkrat jo je tudi pohvalil, da je lepa, in v svojem slogu dodal še: "Prava 'milfa' si." Pravi, da ne bi imel nič proti, če bi se po Baru dobila in pustila, da bi stvari šle svojo pot. Zagotovo pa se bo moral Mengšan še precej potruditi, da bo osvojil Oksanino srce, saj je bila že večkrat razočarana v ljubezni.

