Barovci ogorčeni: Tako je Gregor zasmradil stanovanje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Kar je stvar narave, se pač naredi, četudi okolje ni najprimernejše," je prepričan Gregor, ki je na precej nenavaden in zelo smešen način prdnil. Kako so se odzvali barovci, ki so bili tisti trenutek v njegovi bližini, si poglejte v spodnjem zabavnem videoposnetku.