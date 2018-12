Taktika Maruše in Nike: kradeta si stranke in se spotikata #video

Boj v Baru se zaostruje, Maruša in Nika pa sta šli celo tako daleč, da si kradeta goste in se spotikata.

Spremljamo zadnje tedne resničnostnega šova Bar, zato so tekmovalci vse bolj na trnih. V boju za imuniteto in zaslužek so šli nekateri korak dlje. "Ne bom se vmešaval, naj rešita med seboj. Na koncu bom še jaz kriv," je bil odločen Srečko, potem ko je izvedel, da si Maruša in Nika kradeta goste.

Šli naj bi celo tako daleč, da je Štajerka začela spotikati Primorko, kar Maruša sicer zanika. Z njunim početjem se ne strinja niti Katarina. "To ni način," pravi temnolaska. Kaj o taktiki Maruše in Nike pravijo sotekmovalci, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

