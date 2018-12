Srečko o finalnem tednu: Šlo bo na nož #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finalni teden je še posebej napet zato, ker o velikem zmagovalcu ne odloča le telefonsko glasovanje, temveč tudi zaslužek, ki se bo na to v soboto pretvoril v glasove. Zato je Srečko prepričan, da bodo prihodnji dnevi še posebej napeti.

Za svojega favorita, ki si po vašem mnenju najbolj zasluži zmago v resničnostnem šovu Bar, lahko glasujete že zdaj! Kako, preverite TUKAJ.

Srečko je v velikem finalu edini od novoselcev, ki so se resničnostnemu šovu Bar pridružili naknadno. Zato si po svoje že to šteje kot osebno zmago. A puške v koruzo nikakor ne meče, verjame namreč, da lahko z Nikino pomočjo in zaslužkom dobi veliko glasov. Nika je namreč po sobotni oddaji v živo, v kateri je izpadla iz bitke za 50 tisoč evrov, ostala v šovu kot pomoč Srečku. Ta je prepričan, da bo prav zaradi boja v prometu v zadnjem tednu med barovci šlo na nož.

Del Srečkovega razmišljanja si lahko ogledate v spodnjem videu, še več zanimivega dogajanja pa ne zamudite v novi epizodi Bara, ki bo na sporedu v sredo ob 22.25 na Planetu.

To soboto, 5. januarja, ne zamudite velikega finala resničnostnega šova Bar. Šov pa lahko spremljate tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.