Ta teden lahko z obiski svojemu favoritu pomagate do zmage

V finalnem tednu, ki je pred nami, šest finalistov tekmuje vsak zase in si prizadeva za čim večji zaslužek. V soboto, ko je na sporedu veliki finale resničnostnega šova Bar, o zmagovalcu namreč ne bo odločalo le telefonsko glasovanje, saj se bo tudi zaslužek finalistov pretvoril v glasove.

Svojega favorita zato redno obiskujte v Baru na Kongresnem trgu 3 in mu s tem pomagajte do zmage.

Urnik za ponedeljek, 31. decembra

Bar je odprt od 10. do 6. ure, ob 20. uri se začne novoletna zabava z barovci.

V lokalu čez dan delata Tea in Sandi – Tea od 10. do 16. ure, Sandi od 16. do 20. ure. Od 20. ure, ko se začne novoletna zabava, bodo na voljo prav vsi finalisti.

Na stojnici se bodo finalisti izmenjevali po naslednjem vrstnem redu:

Od 12. do 13. ure: Srečko

Od 13. do 14. ure: Kristian

Od 14. do 15. ure: Matej

Od 15. do 17. ure: Katarina

Od 17. do 18. ure: Matej

Od 18. do 19. ure: Kristian

Od 20. do 21. ure: Srečko

Od 21. do 22. ure: Srečko in Matej

Od 22. do 23. ure: Katarina in Kristian

Od 23. do polnoči: Srečko in Matej

Od polnoči do 1. ure: Kristian in Katarina

Od 1. do 2. ure: Srečko in Matej

Od 2. do 3. ure: Kristian in Katarina

Od 3. do 4. ure: Matej in Srečko

Urnik za torek, 1. januarja

Bar je odprt od 16. do 3. ure, prav tako stojnica pred Barom. V tem času bodo vsi barovci na delovnem mestu.

Na stojnici se bodo finalisti izmenjevali po naslednjem vrstnem redu:

Od 16. do 19. ure: Srečko in Matej

Od 19. do 22. ure: Tea in Katarina

Od 22. ure do polnoči: Sandi in Kristian

Urnik za preostale dni do velikega finala barovci še sestavljajo, objavljen bo kmalu.