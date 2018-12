Nika še vedno v Baru!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je v sobotni oddaji v živo Nika prejela najmanj glasov in posledično izpadla iz bitke za 50 tisoč evrov, ni spakirala kovčkov in odšla. Odločila se je, da ostane v Baru kot pomoč Srečku.

V zadnjem, finalnem tednu, ki je pred nami, so lahko finalisti za pomoč pri delu poklicali že izpadle barovce. Č to iz kakršnegakoli razloga ni bilo izvedljivo, so se lahko obrnili na družinske člane ali prijatelje.

Tako se je Srečko sprva obrnil na Oksano, a ker ta ni utegnila priti na pomoč, čeprav je želela, se je obrnil na prijatelja. Po sobotni oddaji v živo pa se je zgodila sprememba. Srečko in Nika, ki je iz boja za 50 tisoč evrov izpadla, sta se dogovorila, da bo zdaj Nika kot nekdanja barovka namesto prijatelja pomagala Srečku.

Na vprašanje, zakaj se je tako na hitro odločila, da bo v finalnem tednu pomagala Srečku in še ne bo odšla domov, je odgovorila: "Srečko je v šov prišel kot novoselec, tako kot jaz. Dobro sva se ujela, zelo dobro sodelujeva pri delu in mi 'novi' si moramo med sabo pomagati."

V zadnjem tednu namreč šest finalistov tekmuje vsak zase. Prizadevajo si za čim večji zaslužek, kajti v soboto, ko bo na sporedu veliki finale resničnostnega šova Bar, o zmagovalcu ne bo odločalo le telefonsko glasovanje (ki poteka že od konca sobotne oddaje v živo – pravila preberite TUKAJ), temveč se bo tudi zaslužek finalistov pretvoril v glasove. Barovcem, ki ostajajo v bitki za 50 tisoč evrov, je zato pomembno, da jim na pomoč priskoči čim bolj spreten in priden gostinec. Nika je v nekaj tednih, ko je bila v šovu, vsekakor dokazala, da je dobra gostinka.

To soboto, 5. januarja, ne zamudite velikega finala resničnostnega šova Bar. Šov lahko spremljate tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.