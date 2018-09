Od kod izvira nenavaden vzdevek barovke? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za 50 tisoč evrov se v resničnostnem šovu Bar zdaj bori 14 tekmovalcev. Med njimi je tudi 18-letna Mariborčanka Maruša Zejnić, ki je znana po nenavadnem vzdevku. In od kod izvira?

Že nocoj ne zamudite nove epizode resničnostnega šova Bar! Prva skupna noč je postregla tako s prvim prepirom kot s prvimi strastnimi prizori med dvema tekmovalcema. Ne zamudite – več izveste nocoj ob 21. uri na Planetu!

Maruša je frizerka, ki dela v gostinstvu, to pa zato, ker je po njenem mnenju gostinstvo veliko bolj zabavno kot frizerstvo. 18-letnica ima zelo nenavaden vzdevek, in sicer Labodje jezero. In kje ga je dobila? Maruša se je udeležila zabave v kostumih na Lentu. Prijatelj je bil našemljen v jezero, sama pa je bila labod. Maruša je povedala, da jo bo "Jezero" prav gotovo prišlo podpret tudi v bar.

Maruša ima rada zabave, ki jih obiskuje vsak konec tedna. Rada je v moški družbi, všeč pa so ji moški z brado, modrimi očmi in tetovažami. Tudi sama se lahko pohvali s številnimi. Njena posebnost je, da zna obvladati vinjene goste, želi pa si odpreti svojo gostilno.

Več o Maruši si oglejte v videu:

