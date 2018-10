Noemi: Letos sem se fotografirala le enkrat, ker sem se zredila #video

Barovci so bili tokrat deležni stilske "osvežitve". In medtem ko so fantje s tem opravili relativno hitro, je pri dekletih trajalo precej dlje, še posebej pri Noemi. Najprej so ji odstranili podaljške, nato so jo barvali, ji ponovno vstavljali podaljške za lase, na koncu pa še pobarvali trepalnice.

Med urejanjem pričeske je frizer Noemi priznal, da si je dodobra ogledal njen profil na Instagramu in da je nad njenimi fotografijami več kot navdušen.

Nato jo je vprašal še, ali ima pogosto tovrstna fotografiranja in ali je iskan model. Odgovorila mu je, da je to včasih počela bolj pogosto, v zadnjem letu pa le enkrat. Kot razlog je navedla, da se je verjetno malce preveč zredila. Več pa v spodnjem videu.

