Noemi prek videoklica prepričevala fanta: Ni tako, kot misliš! #video

Ker lahko udeležence resničnostnega šova Bar prijatelji, družinski člani, fantje in dekleta v delovnem času lokala obiskujejo tam, je bila Noemi prikrajšana, saj njen srčni izbranec Joshua živi v Ameriki in je ni mogel obiskati. Tako je izjemoma dobila dovoljenje, da s fantom na hitro poklepeta prek videoklica in razčisti stvari, ki jih želi razčistiti.

Noemi trdi, da sta z Matejem zgolj dobra prijatelja. Foto: Planet TV

Joshua je namreč videl videoposnetke, na katerih je več kot očitno, da se je Noemi zelo zbližala s sotekmovalcem Matejem. In čeprav Noemi in Matej trdita, da sta samo prijatelja, je bil Joshua razburjen in jezen. Mislil je, da se med njegovim dekletom in Matejem nekaj plete. Noemi mu je tako v videokilicu zagotavljala, da nima razloga za skrb in bes ter da bo takoj, ko bo zapustila šov, prišla k njemu v Ameriko.

