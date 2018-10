Barovka razkrila: Imam umetno oprsje, a po posegu so se pojavile težave #video

Med barovkama Noemi in Anjo se je med pospravljanjem kopalnice vnela zanimiva razprava, in sicer o umetnih prsih. Noemi je priznala, da ima umetne prsi, ter sotekmovalki še zaupala, da se je po posegu zapletlo.

Medtem ko se je zmagovalna bela ekipa odpravila na zasluženi izlet, se je črna ekipa lotila inventure v lokalu in pospravljanja. V bar sta se odpravila Sandi in Gregor, medtem ko so dekleta ostala v stanovanju. Med Anjo in Noemi se je v kopalnici, medtem ko sta pospravljali, vnela zanimiva razprava, in sicer o umetnih prsih.

Anja je sotekmovalko kar naravnost vprašala, ali si je povečala prsi, in Noemi je brez zadržkov pritrdila. Je pa Anji povedala, da se je po posegu zapletlo, zaradi česar je imela več mesecev implantante v samo eni dojki.

