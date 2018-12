Tako se je Maruša znašla v vlogi posebne vremenarke #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maruša je znova prišla na svoj račun in s petjem do solz nasmejala sotekmovalce. Preizkusila se je v vlogi prav posebne napovedovalke ali, bolje rečeno, pevke vremena.

Barovci so si sinočnji večer popestrili s prepevanjem, a to ne povsem običajnih pesmi. V duhu znanih melodij so morali odpeti prav posebna besedila.

Maruša je dobila nalogo, da odpoje vremensko napoved, z nastopom v svojem slogu je zelo nasmejala sotekmovalce. Ker se ji je precej zatikalo, ji je na pomoč priskočila tudi njena najboljša barovska prijateljica Tea. Kako je bilo videti Marušino petje, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

