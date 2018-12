Kako doma pripraviti najboljše kuhano vino? #recept

V prazničnem mesecu zelo radi posegamo po napitkih, ki nam jih ponujajo na božičnih stojnicah. Vonj ter aroma cimeta, jabolk, klinčkov, šipka in pomaranč nas popeljeta v čaroben božični čas. Največ povpraševanja je vsekakor po čaju in kuhanem vinu. Kaj pa, če vam povemo, da si sami lahko doma pripravite sadni čaj z dodatkom vina?

Sadni čaj Kuhanček z dodatkom belega vina, ki ga priporoča čajnica CHAI, lahko poskusite na stojnici barovcev na Kongresnem trgu 3, lahko pa ga zelo hitro in preprosto pripravite tudi doma.

Potrebujete:

1 dcl vode

2 čajni žlički čaja Kuhanček

1 dcl belega vina

1 čajno žličko sladkorja

2 rezini pomaranče

Postopek:

V kozico v en deciliter vode stresite dve čajni žlički čaja Kuhanček, en deciliter belega vina, eno čajno žličko sladkorja in dve rezini pomaranče. Zavrite in pustite vreti še pet min. Želimo vam veliko užitkov v hitro doma pripravljenem in slastnem Kuhančku.

Za ljubitelje dobrih čajev

Če niste ljubitelji kuhanega vina, pa lahko praznično vzdušje pričarate tudi z božičnimi čaji, ki že dolgo niso več tradicionalno samo sadni. Tudi ljubitelji pravih čajev in zeliščnih čajev lahko v čajnicah kupijo mešanice zeliščnih, božičnih, zelenih, belih ali črnih čajev.

Za pristnost vonja in arome pa je pri čajih zelo pomembno, da sam čaj v svoji mešanici vsebuje koščke sadja, začimbnic ali lističe pravega čaja, saj le na ta način dobimo pristno aromo, ki je hkrati tudi najbolj naravna.

Čaji iz čajnice CHAI

Kako kupiti kakovosten čaj?

Kadar želimo kupiti kakovosten čaj, moramo biti pozorni na še eno zelo pomembno stvar: čaji, čeprav vsebujejo koščke sadja, začimbnic, cvetov ali lističe pravega čaja, ne smejo biti drobljeni. To pomeni, da morate pri nakupu v čaju prepoznati koščke šipka, hibiskusa, lupino pomaranče, čajne liste. Le na ta način lahko sestavine v čaju dajo pristno aromo in tudi izločijo vse pozitivne lastnosti, kot so antioksidanti, vitamini in minerali.