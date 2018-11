Kaj imata skupnega Rihanna in Tea? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubezenska pisma Teinega oboževalca so sprožila razpravo med barovci o ljubezenskih pismih in zaljubljenosti, ter razkrila, kaj imata skupnega Tea in Rihanna.

Tea ima med oboževalci zunaj Bara predvsem moško publiko. Med njimi je tudi skrivnostni oboževalec, ki ji redno piše ljubezenska pisma in izpovedi. Ker se je pisem nabralo že za manjšo zbirko, so se barovci z zanimanjem lotili branja teh in se ob tem zelo zabavali.

Debata pa se je nadaljevala tudi v smeri, ali se lahko zaljubiš v nekoga, ki ga ne poznaš osebno. Srečko je prepričan, da lahko, in ob tem razkril, za katero dekle bi se sam lotil pisanja tovrstnih osvajalskih pisem. Očitno imata Rihanna in Tea nekaj skupnega - občudovalce s pismi. Kako je bila videti debata in kaj je pisalo v pismih, preverite v spodnjem videoposnetku.

