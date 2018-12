Gašper: Marušo sem večkrat dobil na laži #intervju

Katere trenutke v Baru si bo najbolj zapomnil, kdo od tekmovalcev je najbolj iskren in kdo neiskren ter ali je imel zaradi let kakšne težave z egom in preostalimi barovci, je v intervjuju povedal Gašper, ki je v soboto izpadel iz oddaje in s tem iz boja za glavno nagrado šova 50 tisoč evrov.

Kateri trenutek oziroma dogodek v Baru ti bo ostal v najlepšem spominu in kateri v najbolj grenkem?

Najlepši trenutek, ki mi bo za večno ostal v spominu, je, ko smo šli v čokoladnico in destilarno Berryshka, kjer smo se skupaj zabavali in se po prvem tednu prihoda v šov tudi malo bolje spoznali. Svojevrsten je bil tudi trenutek, ko sem se prelevil v Božička za en dan, kjer smo obdarili našega 16-letnega Marka, pa številni izleti in delo v Baru ob obiskih in številnih spodbudah podpornikov. Najbolj grenak priokus pa so imeli pogosto nepotrebni prepiri s Tadejem.

Foto: Bojan Puhek Kako si se počutil kot najstarejši barovec in ali je kdaj trpel tvoj ego, ker si moral poslušati mlajše od sebe?

Kot najstarejši barovec sam nisem občutil velike razlike, mogoče samo pri nočnem delu. Je pa dejstvo, da se moje življenje razlikuje od življenja 20-letnikov in včasih nisem razumel njihovih šal in predvsem glasbe, ki jo poslušajo, te v slogi balkanskega rapa. Kar zadeva ego, pa že na na sploh v življenju nimam nobenih težav. Mislim, da avtoritete ni mogoče izsiliti, ampak si jo lahko pridobiš z znanjem in spoštovanjem. Dober primer tega je menedžer Emi.

Ali se ti zdi, da so te tekmovalci v resnici sprejeli brez predsodkov, ker si razkril svojo spolno usmerjenost?

Razkritje spolne usmerjenosti danes v 21. stoletju ni več taka tabu tema in ljudje to sprejemajo brez problema. Moram priznati, da sem bil nad odzivom presenečen, je pa res, da tega nisem obešal na veliki zvon ali tega izpostavljal, saj se mi to glede na dandanašnje čase ne zdi več niti potrebno niti pomembno. Vsak dan smo obkroženi z geji lezbijkami, povsod so in niso nič drugačni. Zelo pozitivno pa sem bil presenečen nad gosti v Baru in njihovim odzivom.

Foto: Bojan Puhek Ali se ti zdi, da si dal vse od sebe in si se pokazal v takšni luči, kot si želel?

Ko si 24 ur pod kamerami in ozvočen, je kakršnokoli igranje brezpredmetno in maske med tekmovalci oziroma barovci hitro padejo. Sam sem bil natanko tak, kot sem, nisem igral nobene igre. No, morda je bilo v ozadju zgolj malo taktike, saj so me vsi ocenili kot največjega analitika med vsemi, kar sem tudi sam želel izpostaviti. Sicer pa mi je žal le, da se mi ni uspelo dokazati kot dober natakar, saj sem bil dva tedna kot tekmovalec večino časa za točilnim pultom, potem pa sem izpadel. V baru druge priložnosti pa je bilo delo onemogočeno in žal sem šele na zadnjem dogodku, kjer sva delala skupaj v Matejem, lahko dokazal, da znam nositi tudi pladenj. (smeh, op. p.) Z Matejem sva na koncu celo zmagala in tako sem tudi njega presenetil s tem, kaj znam. Škoda je le, da v tej smeri nisem imel več priložnosti.

Kdo od tekmovalcev se ti zdi najbolj iskren in kdo neiskren?

Najbolj iskren se mi zdi Kristjan. Je prav tak, kot je, se zabava, pije, žura, je odgovoren pri delu in na sploh zelo pozitiven fant. Najbolj neiskrena pa je Maruša, saj sem jo večkrat ujel na laži. Predvsem pa je punca, ki nima svojega jaza in se obrača po vetru. Ampak je še mlada in ima še veliko pred seboj.

Foto: Bojan Puhek Komu najbolj privoščiš zmago in ali boš še kdaj obiskal Bar?

Zmago bi privoščil tekmovalcu, ki bo v bar prinesel predvsem veliko dobre energije, zabave in skupnega povezovanja med tekmovalci. Kdo naj zmaga, je še težko govoriti in napovedati, saj se mi zdi, da se bo pravo mesarsko klanje začelo šele, ko bo v baru ostalo zadnjih šest tekmovalcev. Takrat se bo videlo, kdo od njih si najbolj zasluži zmago. Bar pa bom zagotovo še obiskal, če ne prej, pa na sklepni zabavi. (smeh, op. p.)

