Bo moral že danes nekdo od barovcev zapustiti šov?

Oddaja Bar je na Planetu predvajana od torka do petka ob 21. uri, ob sobotah ob 20. uri pa je na sporedu še oddaja v živo, kjer bo moral vsakič eden od tekmovalcev zapustiti bitko za 50 tisoč evrov. Bo že nocoj temu tako?

V torek ob 20. uri na Kongresnem trgu 3 (bivši Bachus) ne zamudite velikega odprtja Bara z DJ Saturday Simonom.

Za nami so pestri prvi dnevi v resničnostnem šovu Bar na Planet TV. Zaznamovale so jih divje zabave, prepiri, najbolj pa vsekakor tekmovalca, ki sta se že po nekaj urah poznanstva predala strastem.

Toda šov za tekmovalce ne bo samo zabava. Nenazadnje gre izločevalno igro, ki prikazuje, kaj se zgodi, ko se tekmovalci različnih karakterjev, ki se med seboj ne poznajo, znajdejo pod isto streho in vodijo bar v središču mesta. Cilj vsakega tekmovalca je čim dlje ostati v igri, saj bo le najboljši na koncu poplačan z bogato nagrado. Končna odločitev o tem, kdo ostaja v Baru, pa bo v rokah gledalcev.

Bo že danes eden od barovcev pakiral kovčke? Oddaja, kjer se bo odločalo, kdo ostane v Baru in kdo ga mora zapustiti, bo na sporedu vsako soboto ob 20. uri na Planetu. Toda ali bo temu tako že nocoj in ali bo moral eden od barovcev že pa nekaj dneh spakirati kovčke? Ustvarjalci šova tekmovalcem in gledalcem za nocojšnjo oddajo obljubljajo prav posebno presenečenje.

Nocoj bo oddaja resničnostnega šova Bar, ki poteka v živo, na sporedu že ob 20. uri na Planetu.

