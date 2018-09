Barovci izbrali svojega prvega vodjo! #foto

Prvi teden v resničnostnem šovu Bar je bil več kot pester. Toda kljub bolj lahkotnemu in zabavnemu začetku bodo barovci že danes morali čisto zares pljuniti v roke. Ob 20. uri jih namreč čaka veliko odprtje bara. Še pred tem pa so morali izbrati tudi svojega prvega vodjo.

Barovci so se v prvem tednu bivanja v šovu predvsem prilagajali na nove življenjske razmere in se med seboj spoznavali. Ker pa je bistvo šova vodenje bara, je menedžer bara poskrbel, da so imeli v mislih tudi odprtje. In danes je končno napočil veliki dan. Bar v središču Ljubljane, natančneje na Kongresnem trgu 3, bo že nocoj, 11. septembra, ob 20. uri tudi uradno odprl svoja vrata za obiskovalce.

In ker vsak lokal potrebuje nekoga, ki je odgovoren, da vse teče tako, kot je treba, je Emi še pred velikim odprtjem prišel med tekmovalce z nalogo, da izberejo nekoga, ki bo v prvem tednu delovanja bara njihov vodja. Za premislek jim je dal natanko tri minute.

Barovci se pripravljajo na nocojšnje veliko odprtje bara, ki bo ob 20. uri na Kongresnem trgu 3 v Ljubljani. Naposled izbrani tekmovalec je povedal, da je počaščen, da so ga sotekmovalci izbrali kot prvega, hkrati pa je priznal, da ga je tudi nekoliko strah odgovornosti, sploh če vodiš bar kot prvi. Kdo je tekmovalec, ki bo barovce popeljal skozi prvi teden po odprtju, izveste nocoj ob 21. uri na Planet TV.

Barovci pozivajo vse, ki ne želijo zamuditi najboljše zabave te jeseni, da se jim pridružijo nocoj ob 20. uri na Kongresnem trgu 3 in jim pomagajo poskrbeti, da bo uvodna zabava v baru res nepozabna.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 21. uri, v soboto pa bo oddaja v živo na sporedu že ob 20. uri.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.