BAR prvič na Planetu že 4. septembra!

V resničnostnem šovu Bar, ki že 4. septembra prihaja na Planet TV, se bodo tekmovalke in tekmovalci preizkusili v vodenju najboljšega Bara na planetu. Nekateri med njimi so že izkušeni v gostinstvu, drugi se bodo z delom za točilnim pultom srečali prvič, vsi pa bodo pod drobnogledom tako gostov kot gledalcev, ki bodo lahko dogajanje tako v baru kot v stanovanju spremljali 24 ur na dan.

Tekmovalci in tekmovalke bodo morali ne le skupaj voditi bar, ampak tudi skupaj živeti. A kljub temu, da je za uspeh bara pomembno dobro sodelovanje, za obstanek v šovu pa tudi dobre vezi z ostalimi tekmovalci, bodo morali sodelujoči hkrati zdržati pod močnim pritiskom in tekmovati med seboj, saj bo najboljši na koncu poplačan z bogato nagrado.

Že v torek, 4. septembra, bo ob 21.00 na sporedu posebna oddaja, ko bomo prvič pokukali v BAR in v stanovanje tekmovalcev ter preverili, kako je potekala prenova bara. Pogledali bomo tudi, kako so potekale avdicije in se spomnili na izjave, ki so najbolj presenetile žirante. Že naslednji dan, 5. septembra, pa nas ob 21. uri čaka spoznavanje in vselitev prvih tekmovalcev, a prvim presenečenjem ne bo konca vse do sobote, ko bo ob 20. uri na sporedu prva oddaja v živo.

BAR bo na sporedu od torka do petka ob 21. uri, oddaja v živo pa bo v soboto ob 20. uri. Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.