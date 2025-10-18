Objavili pismo, ki naj bi ga napisala mama pogrešane Julije Pogačar. Oče: Pisava je prava.

V tokratni oddaji Tednik na Televiziji Slovenija bo spregovoril oče od novembra 2021 pogrešane Julije Pogačar Peter Pogačar. V oddaji bo pokazano in prebrano tudi pismo, ki naj bi ga napisala Julijina mama Nataša Brumen, zdaj preimenovana v Meliso Smrekar. Od kod je pismo prispelo ni znano, a oče v prispevku trdi, da je pisava Natašina.

"Moje ime je Melisa Smrekar in sem Julijina mama. Z Julijo nisva v nobeni skupnosti in tudi okoli naju ni Slovencev. Lana in gospodi niso nikakršen kult oziroma kakršnakoli sekta. Morda pa boste nekoč spoznali, kdo so. Najin odhod ni bil načrtovan, bil je beg v sili. Beg pred psihičnim nasiljem, ki ga je Peter Pogačar izvajal za zaprtimi vrati," je pisalo v pismu, ki ga bodo pokazali v oddaji Tednik. Pismo naj bi bilo od Julijine mame Nataše Brumen, ki se je preimenovala v Meliso Smrekar. Pogačar je za oddajo Tednik dejal, da je pisava prava.

Dodal je, da je pisma vesel, saj to, kot pravi, "potrjuje, da sta v redu oziroma je tudi z Julijo vse v redu. Upam." Kljub temu pravi, da so navedbe, ki so navedene v pismu "tako groteskne, da ne ve, kako naj jih komentira".

"Stoodstotno krivim Lano Praner in njena predavanja, njeno indoktrinacijo. Takrat je bila pridiga, da je Slovenija slaba, da bomo tukaj vsi pomrli, da nas bodo politiki pobili, da prihaja 5G (omrežje), pa cepljenje ... Prepričan sem, da je Nataša dobila idejo, wau, kaj, če bi tudi jaz šla ...," bo med drugim v oddaji Tednik, ki bo na sporedu v ponedeljek ob osmi uri zvečer povedal oče pogrešane Julije Pogačar.

Smrekar na seznamu najbolj iskanih oseb v EU, razpisana tudi tiralica

Melito Smrekar je Evropski policijski urad Europol uvrstil na seznam najbolj iskanih oseb v Evropski uniji. Novembra 2021 je izginila s svojo hčerko Julijo – sestrično znanega kolesarja Tadeja Pogačarja. Sprva so ju uvrstili na Interpolov seznam pogrešanih oseb, zdaj pa Smrekar iščejo tudi s tiralico. Od izginotja se za njima izgublja vsaka sled.

Kot je razvidno z njihove spletne strani, je 56-letna Melisa Smrekar, ki se je prej imenovala Nataša Brumen, obtožena ugrabitve, nezakonitega pridržanja in zajetja talcev. Na seznam so jo dodali 20. junija, 1.329 dni po tem, ko je z deklico izginila neznano kam.

Deklica in njena mama sta pogrešani od novembra 2021, ko sta se z zakoncema Luko in Anko Ule z avtomobilom odpravili na krajši dopust, s katerega se nista vrnili. Julijin oče sklepa, da so odšli v Španijo, od tam pa s trajektom na Kanarske otoke. Ob njunem izginotju je za pomoč pri iskanju prosil tudi Tadej Pogačar, ki pa ga Julijin oče s tem primerom ne želi obremenjevati.

Za informacije ponuja 50 tisoč evrov nagrade

Peter Pogačar je sicer pred časom po poročanju Slovenskih novic dejal, da izjav za medije ne daje več. V upanju, da bi mu kdo pomagal, je že pred leti ustvaril spletno stran findjulija.com, kjer zbira informacije o njenem izginotju, za kakršnokoli informacijo, ki ga bo pripeljala do njegove hčerke, pa ponuja tudi 50 tisoč evrov nagrade.

Kot je oktobra lani povedal za španski športni časopis Marca, svoje hčerke ni videl od 3. novembra 2021. Njegova nekdanja žena je namreč izklopila mobilni telefon in se umaknila z družbenih omrežij. Prepričan je, da je Julijina ugrabitev povezana s kultom, ki ga vodi Slovenka Lana Praner. Ta svojim privržencem obljublja, da so izbranci, ki jih bo prišla iskat vesoljska ladja in jih odpeljala na neznan planet, tisti, ki bodo ostali na Zemlji, pa bodo propadli. Ključna naj bi bila tudi Andrejka Anderle, ki je prodajala njene knjige.